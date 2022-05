Erling Haaland va signer à Manchester City: le Norvégien a organisé sa visite médicale avec... Vincent Kompany

L'attaquant vedette norvégien Erling Haaland aurait informé son club allemand le Borussia Dortmund de son transfert à Manchester City à la fin de la saison, selon plusieurs médias : Sky Sports et The Athletic. Il aurait même passé la traditionnelle visite médicale à l'hôpital Erasme de Bruxelles, selon la DH et le Nieuwsblad.

Dortmund aurait autorisé le Norvégien à profiter de ce lundi, jour sans entraînement, pour "régler des affaires personnelles". Pour que l'examen médical puisse se dérouler sans faire de vagues et s'épargner le voyage à Manchester, Haaland aurait décidé de se rendre à Bruxelles. Man City aurait notamment profité d'un coup de main de Vincent Kompany, qui aurait tout organisé pour que le passage du joueur ne soit même pas repéré. Sky Sports avait rapporté que le CEO de City, Ferran Soriano, avait informé le directeur général du BVB, Hans-Joachim Watzke, que les Anglais souhaitaient activer la clause de sortie convenue dans le contrat de Haaland et payer l'indemnité de transfert fixée à 75 millions d'euros. Un autre dirigeant du Borussia Sebastian Kehl, avait annoncé dimanche dans l'émission "Doppelpass" de Sport1 que le transfert imminent du Norvégien pourrait bien avoir lieu cette semaine. Il n'a cependant pas cité le nom de Manchester City comme club de destination du buteur scandinave âgé de 21 ans. Haaland a inscrit cette saison 28 buts en 29 matchs dont 21 en 23 matchs de championnat d'Allemagne. D epuis son arrivée en Bundesliga en janvier 2020 en provenance de Salzbourg (contre 20 millions d'euros), le Norvégien a trouvé le chemin des filets à 61 reprises en 66 matchs de championnat. Il compte 134 réalisations en 182 apparitions en carrière.