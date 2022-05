Transfert: accord de principe entre Manchester City et Dortmund pour Erling Haaland

Manchester City et le Borussia Dortmund ont annoncé mardi avoir trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant norvégien Erling Haaland, qui porterait le maillot du club anglais à partir de la saison prochaine, une fois son contrat signé.

"Le transfert reste soumis à la finalisation des termes (du contrat) avec le joueur", ont précisé les Citizens.

Dortmund, qui est coté en bourse, a également communiqué pour annoncer que Haaland était "sur le point de s'engager avec Manchester City".

Le buteur âgé de 21 ans, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération, a inscrit 85 buts en 88 matches avec Dortmund depuis son arrivée en janvier 2020.

La presse britannique avait donné pour imminente l'officialisation de ce transfert, lundi, indiquant que le club anglais avait informé son homologue allemand de son intention d'activer la clause libératoire du joueur, initialement évoquée à 75 M EUR mais qui serait finalement de 60 M EUR, selon plusieurs médias.

Un contrat gigantesque l'attend à Manchester qui devrait faire immédiatement de lui l'un des joueurs les mieux payés du club et de la Premier League, avec un salaire estimé à plus de 20 M EUR par an et un contrat de 5 ans.

Deux heures à peine avant cette annonce, Pep Guardiola avait indiqué ne pas pouvoir commenter les informations sur la signature prochaine du joueur.

"Le Borussia Dortmund et Manchester City m'ont dit que je n'avais pas le droit de dire quoi que ce soit tant que la transaction n'est pas totalement bouclée", avait-il répondu lors d'une conférence de presse avant le match en retard de la 33e journée de Premier League, mercredi, à Wolverhampton.

"J'adorerais en parler, mais ils m'ont dit de ne rien dire (...) on aura le temps d'en parler" plus tard, avait-il ajouté en se penchant vers le micro, avec un sourire.