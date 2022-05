Basket: l'Asvel garde le rythme, Monaco et Boulogne-Levallois suivent

Villeurbanne a signé mardi soir un dixième succès consécutif dans le championnat de France en s'imposant à domicile contre Cholet (87-72), et conserve la tête de l'Elite avant la dernière journée la semaine prochaine, alors que Monaco et Boulogne-Levallois suivent le rythme.

Double championne de France en titre (2019 et 2021), l'Asvel totalise vingt-cinq victoires pour huit défaites et a son destin entre ses mains: en cas de victoire dans une semaine sur le parquet de Limoges, elle sera assurée de la première place à l'issue de la saison régulière et donc de l'avantage du terrain jusqu'à la fin des play-offs.

En cas de revers, Monaco et Boulogne-Levallois conservent leurs chances de ravir la première place. La Roca Team a battu Nanterre sur son parquet de Gaston-Médecin 84 à 66 et compte une victoire de moins que Villeurbanne (24 contre 25), avec toutefois un match en retard à disputer samedi à Limoges, d'ores et déjà assuré de finir dans les huit premiers et donc de sa place en play-offs.

De son côté, les Metropolitans 92 sont allés s'imposer sur le parquet de Pau-Lacq-Orthez 86 à 71, un vingt-quatrième succès dans la saison qui laisse encore une petite chance de finir à la première place. Pour cela, les hommes de Vincent Collet devront compter sur un faux-pas de Monaco et Villeurbanne et s'imposer contre Paris dans sept jours.

Dans la lutte pour les trois derniers tickets encore en jeu pour les play-offs, Strasbourg a remporté une très précieuse victoire dans son Rhénus contre Le Mans 89 à 81. La SIG a ainsi validé sa place en quarts de finale du championnat de France, grâce à son 19e succès de la saison.

Les deux derniers billets pour les play-offs seront l'enjeu de la 34e et dernière journée de la saison régulière entre l'Elan Béarnais, Cholet, Le Mans et Nanterre, avec un avantage pour les Palois, qui peuvent valider leur qualification dès samedi en cas de victoire à domicile contre Strasbourg en match en retard.

Dans le bas du classement, le Paris Basketball, qui dispute sa première saison dans l'Elite depuis son passage sous pavillon américain à l'été 2018, s'est incliné à domicile contre Limoges 85 à 70 et voit la zone rouge se rapprocher dangereusement. Les Parisiens devront battre Boulogne-Levallois lors de la dernière journée ou espérer une défaite de Fos-sur-Mer au Portel pour se maintenir dans l'Elite la saison prochaine.