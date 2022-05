Le roi des supporters: un homme fait une impressionnante pyramide de gobelets de bière... sur sa tête (vidéo)

Les supporters de football ne cesseront jamais de nous impressionner. Alors que le club de Schalke 04 va faire son retour en Bundesliga, un an après sa descente, les fans du club mythique sont devenus complètement fous.

Mené 0-2 à la mi-temps, Schalke reporte le match 3-2 et assure sa montée en D1 allemande. Le coup de sifflet final de l'arbitre a été suivi d'une immense fête des supporters et des joueurs.

L'un des fans présents dans les tribunes a réalisé une prestation impressionnante en réussissant à empiler cinq gobelets de bière sur sa tête tout en bougeant et en criant sa joie.

Une sorte de couronne qui pourrait donner un air de roi des supporters à ce fan, à moins que quelqu'un parvienne à le détrôner avec une pile encore plus haute. Si vous y arrivez, on attend vos photos et vidéos.