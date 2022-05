Il n'est pas encore fini: Lionel Messi gagne le 'plus beau but du mois d'avril' d'une splendide frappe de loin (vidéo)

La saison de Ligue 1 se termine doucement en France. Le PSG a été sacré champion il y a quelques semaines et alors qu'il ne reste que deux journées de championnat, la bataille fait rage pour les places européennes et dans le bas de classement pour éviter la relégation.

N'ayant plus rien à jouer, le PSG et ses joueurs sont tranquilles et attendent patiemment la fin de saison pour partir en vacances. Avant de faire ses valises et de s'envoler avec sa famille vers un lieu peinard loin de Paris, Lionel Messi s'est vu décerner le prix récompensant le plus beau but du mois d'avril.

L'Argentin avait inscrit une superbe frappe depuis l'extérieur du rectangle contre Lens le 23 avril dernier. Ce but avait ouvert le score pour le PSG qui sera finalement rejoint à la 88e par les Lensois qui évoluaient en infériorité numérique.

Le septuple Ballon d'Or termine une saison très compliquée à titre personnel. Il n'a marqué que quatre buts en championnat et a semblé à des kilomètres du niveau qu'il affichait au FC Barcelone. Les 13 assists qu'il a délivré cette saison en Ligue 1 sont, en revanche, dans les standards de ce qu'il faisait au Barça.