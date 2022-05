EuroCup - Bologne s'impose en finale sur Bursaspor

(Belga) Bologne a remporté l'EuroCoupe de basket en battant Bursaspor 80 à 67, mercredi, dans ses installations de la Virtus Segafredo Arena.

Les Italiens ont pris le large dès le premier quart-temps, remporté 25-12. L'écart était encore de 10 points à la pause (41-31). Les Turcs se sont légèrement rapprochés avant le dernier quart (62-53), mais la Virtus n'a pas tremblé en fin de rencontre pour l'emporter 80-67. Milos Teodosic a mis 21 points pour Bologne. David Dudzinski a terminé avec 14 points pour Bursaspor. Bologne ajoute ainsi l'EuroCoupe à un palmarès qui comprend deux Euroligues (98 et 2001), une Coupe des coupes (1990), une EuroChallenge (2009) et une Ligue des Champions (2019). Le club italien succède à Monaco au palmarès et assure sa place en Euroligue la saison prochaine. (Belga)