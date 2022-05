Cristiano Ronaldo, 37 ans, est élu meilleur joueur du mois d'avril et se rapproche d'un nouveau record (vidéo)

La saison se termine pour Manchester United. Les Red Devils n'ont plus qu'un seul match à jouer (dimanche 22 mai contre Crystal Palace) avant de partir définitivement en vacances.

Ayant deux semaines entre leurs deux derniers matchs, les joueurs mancuniens ont déjà pu profiter de quelques jours de congé. Des petites vacances que Cristiano Ronaldo a passées avec sa famille et sa compagne Georgina, comme il le montre sur Instagram.

Avant de retrouver une dernière fois les pelouses anglaises pour cette saison 2021/22, Cristiano Ronaldo a reçu une nouvelle récompense en se voyant élire 'joueur du mois d'avril' en Premier League.

Malgré la fin de saison très compliquée de son équipe, Ronaldo aura su tirer son épingle du jeu en inscrivant cinq buts en quatre matchs dont trois lors de la victoire 3-2 contre Norwich.

Le 4e but du Portugais est arrivé lors de la défaite 3-1 contre Arsenal. Ce goal, le 100e du CR7 en Premier League, fait du quintuple Ballon d'Or le quatrième joueur de l'histoire de Manchester United à devenir "centenaire" après Ryan Giggs, Paul Scholes et Wayne Rooney.

Le 5e et dernier but du mois est tombé contre Chelsea (score final 1-1) lors du dernier match que les Red Devils ont joué en avril.

C'est la deuxième fois que CR7 remporte cette distinction depuis son retour dans le football anglais cet été, puisqu'il a également été élu vainqueur en septembre.

Au total, Ronaldo a maintenant remporté six prix du 'joueur du mois' de Premier League, le plaçant au niveau de Steven Gerrard et derrière seulement Sergio Aguero et Harry Kane sur la liste de tous les temps.

La star portugaise a avait déjà reçu ce prix en novembre et décembre 2006 et a également reçu le trophée pour ses performances en janvier et mars de la campagne 2007/08.