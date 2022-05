ATP Rome - Novak Djokovic domine Stan Wawrinka et file en quarts de finale

(Belga) Le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, a dominé le Suisse Stan Wawrinka (ATP 361) 6-2, 6-2 en 1 heure et 15 minutes, jeudi, en 8e de finale du tournoi de tennis de Rome, épreuve Masters 1000 sur terre battue dotée de 5.415.410 euros.

Djokovic signe un 20e succès en 26 confrontations avec Wawrinka. Le Suisse se consolera avec son parcours à Rome, où il disputait son troisième tournoi après avoir été écarté des courts pendant plus d'un an en raison d'une blessure au pied. Tant à Marbella (en Challenger) qu'à Monte-Carlo, il avait été éliminé dès le premier tour. Dans la capitale italienne, il a enchainé deux succès, contre l'Américain Reilly Opelka (ATP 17) au 1er tour et contre le Serbe Laslo Djere (ATP 59), issu des qualifications, au deuxième, à chaque fois en trois sets. En quarts de finale, Djokovic affrontera le Canadien Felix Auger-Aliassime (ATP 9/N.8), vainqueur 6-3, 6-2 de l'Américain Marcos Giron (ATP 60), 'lucky loser' des qualifications. Un autre quart de finale opposera le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.4) à l'Italien Jannik Sinner (ATP 13/N.10). Tsitsipas a battu en 8e de finale le Russe Karen Kachanov (ATP 24) en trois manches 6-4, 0-6, 6-3 et 1h52 de jeu. Sinner s'est joué 6-2, 7-6 (8/6) du Serbe Filip Krajinovic (ATP 54) après 1 heure et 42 minutes. (Belga)