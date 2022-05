Jupiler Pro League - Verlinden sur le plan d'action: "Ravie que tous les partenaires unissent leurs forces"

(Belga) Avec le plan d'action 'Ensemble pour un football sûr', la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) veut mettre fin aux incidents avec les supporters dans et autour des stades de football belges. "Nous croyons qu'avec ces règles le football redeviendra à nouveau une fête pour tout le monde', a déclaré jeudi Verlinden lors de la présentation du plan d'action au Stade du FC Malines.

"Ces derniers temps, nous avons vu beaucoup d'incidents dans les stades", a déclaré la ministre. "Laissez-moi être claire: cela provient d'une minorité, mais nous avons besoin d'une approche intégrée et plus stricte pour réussir à faire cesser ces incidents. Nous devons nous débarrasser du sentiment d'impunité. Il n'y a pas de place dans les stades pour la violence et l'emploi illégal d'engins pyrotechniques. Et naturellement, il n'y en a pas non plus pour le racisme et la discrimination." "Je suis donc ravie que tous les partenaires unissent leurs forces pour que les matches de football puissent se dérouler dans les conditions les plus sûres et les plus agréables", a continué la ministre de l'Intérieur. "Nous continuerons à suivre de près la situation. "Nous croyons qu'avec ces règles le football redeviendra à nouveau une fête pour tout le monde." (Belga)