Play-offs NHL: St. Louis en demi-finale de conférence, Tampa arrache un match N.7

St. Louis, vainqueur de la Coupe Stanley en 2019, s'est qualifié pour les demi-finales de conférence Ouest, aux dépens de Minnesota, jeudi en play-offs NHL, Tampa Bay, double champion en titre, ayant poussé Toronto, in extremis, à un septième match décisif.

Le Lightning, qui vise un triplé, est passé bien près de la sortie sur sa patinoire, après une rencontre renversante. L'équipe floridienne a d'abord mené 2-0, avant d'encaisser trois buts dans le deuxième tiers-temps. Nikita Kucherov, profitant d'une supériorité numérique temporaire, a mis les deux équipes en prolongation, avant que Brayden Point ne libère Tampa à deux minutes de la sirène (4-3).

Le verdict de cette superbe série sera connu samedi au Canada.

Toujours à l'Est, Boston, également dos au mur, a aussi rétabli la situation face à Carolina, avec une victoire plus aisée (5-2), grâce notamment à Brad Marchand et Charlie Coyle, auteurs d'un but et une passe chacun. Le plus dur attend encore les Bruins, puisque le 7e match aura lieu chez les Hurricanes également samedi.

St. Louis s'est évité ce type de match à quitte ou double. Les Blues n'ont pas manqué l'occasion chez eux de se débarrasser de Minnesota (5-1), pour boucler leur série 4 victoires à 2. Ils défieront le Colorado Avalanche au prochain tour.

Enfin, à Edmonton, les Oilers ont battu les Kings (4-2), grâce à un doublé d'Evander Kane, pour égaliser à trois victoires partout.

. Conférence Est

Boston - Carolina 5 - 2

Carolina et Boston à égalité 3 à 3

Déjà joués:

Carolina - Boston 5 - 1

Carolina - Boston 5 - 2

Boston - Carolina 4 - 2

Boston - Carolina 5 - 2

Carolina - Boston 5 - 1

A venir:

Samedi 14 mai, match N.7: Carolina - Boston

Tampa Bay - Toronto 4 - 3 (après prolongation)

Toronto et Tampa Bay à égalité 3 à 3

Déjà joués:

Toronto - Tampa Bay 5 - 0

Toronto - Tampa Bay 3 - 5

Tampa Bay - Toronto 2 - 5

Tampa Bay - Toronto 7 - 3

Toronto - Tampa Bay 4 - 3

A venir:

Samedi 14 mai, match N.7: Toronto - Tampa Bay

. Conférence Ouest

St. Louis - Minnesota 5 - 1

St. Louis qualifié 4 à 2

Déjà joués:

Minnesota - St. Louis 0 - 4

Minnesota - St. Louis 6 - 2

St. Louis - Minnesota 1 - 5

St. Louis - Minnesota 5 - 2

Minnesota - St. Louis 2 - 5

Los Angeles - Edmonton 4 - 2

Los angeles et Edmonton à égalité 3 à 3

Déjà joués:

Edmonton - Los Angeles 3 - 4

Edmonton - Los Angeles 6 - 0

Los Angeles - Edmonton 2 - 8

Los Angeles - Edmonton 4 - 0

Edmonton - Los Angeles 4 - 5 (après prolongation)

A venir:

Samedi 14 mai, match N.7: Edmonton - Los Angeles

NB: chaque série se joue au meilleur des sept matches, la première équipe à remporter quatre victoires se qualifie pour le tour suivant