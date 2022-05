Top 14: l'international italien Capuozzo (Grenoble) à Toulouse jusqu'en 2025

L'arrière international italien Ange Capuozzo, qui évoluait jusqu'ici à Grenoble, en Pro D2, s'est engagé jusqu'en 2025 avec Toulouse, a annoncé vendredi le club haut-garonnais de Top 14.

"Je suis très heureux d'ouvrir une nouvelle page en signant à Toulouse", a déclaré dans un communiqué le joueur de 23 ans. "Je ressens énormément d'excitation à l'approche de ce changement dans ma vie personnelle et professionnelle. Je voulais signer dans un club qui me permettrait de me dépasser et je pense avoir choisi l'endroit idéal pour cela".

Né en Isère, Capuozzo a été formé au FC Grenoble, avec lequel il a terminé meilleur marqueur de Pro D2 lors de la saison 2020-2021.

Ce très bon relanceur a honoré en mars dernier ses deux premières sélections avec l'équipe d'Italie, amenant sur un exploit individuel l'essai de la gagne au pays de Galles (22-21) lors de la dernière journée du Tournoi des six nations.

"Comme un certain Vincent Clerc, issu également de Grenoble, Ange possède le profil idéal pour jouer au Stade toulousain", a commenté le président des Rouge et Noir Didier Lacroix.

"Nous avons déjà eu un aperçu de son talent en suivant ses prestations en Pro D2 et nous avons désormais hâte de voir comment il va s'intégrer au groupe et au plan de jeu établi par le staff", a-t-il ajouté.

Malgré la retraite annoncée de Maxime Médard, Capuozzo sera confronté la saison prochaine à une forte concurrence à Toulouse à l'arrière avec les internationaux français Thomas Ramos et Melvyn Jaminet.

Mais il est également capable d'évoluer à l'aile, où le Stade toulousain a manqué de profondeur cette saison après le départ à la retraite de Yoann Huget et celui pour Toulon de la star sud-africaine Cheslin Kolbe.