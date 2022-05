Itzulia Women: Demi Vollering gagne l'étape d'ouverture de la première édition

(Belga) La Néerlandaise Demi Vollering (Team SD Worx) a remporté l'étape d'ouverture de la première édition du Tour du Pays basque féminin, vendredi, entre Vitoria-Gasteiz et Labastida. Elle est également la première leader du général.

Le Tour du Pays basque féminin, aussi appelé Itzulia Women, propose pour sa première édition trois étapes. Membre du WorldTour, elle a d'emblée attiré quelques grands noms comme Demi Vollering et Marta Cavalli, alors que Lotte Kopecky et les autres Belges ne sont pas au départ. Vollering s'est directement illustrée lors de la première étape, longue de 105 kilomètres. La Néerlandaise s'est échappée avec sa compatriote Pauliena Rooijakkers (Canyon/SRAM racing) et l'Américaine Kristen Faulkner (BikeExchange-Jayco) à 10 km de l'arrivée. Les trois coureuses ont pris une quarantaine de secondes d'avance sur le peloton avant de se disputer la victoire au sprint, où Vollering s'est montrée la plus rapide devant Rooijakkers et Faulkner. Elle décroche sa deuxième victoire de la saison après la Flèche Brabançonne. Au général, elle compte 6 secondes d'avance sur Rooijakkers et 10 sur Faulkner. La Néerlandaise Lucinda Brand (Trek-Segafredo) est quatrième à 0:50. (Belga)