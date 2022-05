Felice Mazzu répond aux provocations des joueurs d'Anderlecht: "Je peux vous assurer que ça ne sera pas plus simple"

Pour la première fois de la saison, l'Union Saint-Gilloise a enchaîné une deuxième défaite consécutive mercredi, contre le FC Bruges. Les deux équipes se sont affrontées une première fois dimanche 8 mai dernier avant de se retrouver mercredi. Dans les deux rencontres, le FC Bruges l'a emporté (0-2 puis 1-0).

En dominant les Bruxellois à deux reprises, le FC Bruges a reversé la tendance dans le classement. Si les Unionistes avaient commencé les Champions Playoffs avec trois points d'avance sur les Brugeois, ce sont désormais eux qui comptent trois unités de moins que les joueurs de la Venise du Nord.

Pour Felice Mazzù, le coach de l'Union, "la déception est réelle". "Pour permettre aux joueurs de se vider la tête, on leur a donné congé jeudi. Ce vendredi matin, je leur ai dit qu'on devait réussir quelque chose de bien sur ces deux derniers matchs. Il faut pouvoir fermer les yeux sur certaines défaites injustes et continuer à avancer, dans le foot. Continuer à être positif et à performer même quand on est dans un moins bon moment."

En plus d'avoir vu le Club lui passer devant, l'Union pourrait perdre sa 2e place au profit d'Anderlecht. Pour que cela arrive, il faudrait que les troupes de Felice Mazzu s'effondre totalement et ne prennent qu'un point maximum lors des deux dernières rencontres de la saison et que les Mauves réalisent un carton plein.

"On est conscient que la deuxième place n'est pas assurée, mais aussi que la première reste accessible. Nous n'avons pas envie de ne parler que de la deuxième place. On montera sur le terrain dimanche en connaissant le résultat de Bruges à l'Antwerp (qui joue à 13h30, NdlR), donc on pourra peut-être ajuster notre objectif à ce moment-là, mais on sait que l'Antwerp est tout à fait capable de sortir un bon match contre le Club", ajoute l'ancien entraîneur de Charleroi.

C'est dans cette ambiance tendue qu'Anderlechtois et Saint-Gillois vont s'affronter dimanche sur le coup de 18h30, dans le Lotto Park des Mauves.

En conférence de presse, Mazzu a préfacé la rencontre de dimanche et a lancé un message aux joueurs d'Anderlecht. "Ils ont fait des déclarations très claires ce jeudi soir. Ils estiment qu’ils sont mieux que nous mentalement et nous, au plus bas. Donc que le match sera plus simple pour eux. C'est à nous à réagir à cela... Mais je peux vous assurer que ce ne sera pas plus simple."