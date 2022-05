Guillaume Gillet revient à Anderlecht pour jouer avec les U23 en D1B

(Belga) Six ans après son départ, Guillaume Gillet revient au RSC Anderlecht mais pour évoluer avec les U23 qui joueront en 1B Pro League la saison prochaine, a annoncé le club bruxellois vendredi.

Gillet, 38 ans, évoluait depuis le mois de janvier à Waasland-Beveren où il avait signé un contrat de six mois. L'ancien Diable Rouge avait rejoint les Waeslandiens en provenance de Charleroi où il jouait depuis juillet 2020. Le milieu de terrain, un temps reconverti latéral droit, était arrivé à Anderlecht en 2008 en provenance de La Gantoise. Il a disputé 330 rencontres pour le RSCA jusqu'en 2016 et a remporté quatre titres de champion, une Coupe de Belgique et trois Supercoupes. Après Anderlecht, Gillet avait pris la direction de la France à Nantes, qui l'avait prêté à l'Olympiacos en 2017-2018, puis de Lens (2018-2020) avant de revenir en Belgique. La saison prochaine, il épaulera donc les U23 anderlechtois en 1B Pro League. Le règlement prévoit en effet que deux joueurs de plus de 23 ans peuvent jouer avec les U23. "C'est fantastique de revenir dans le club de mon cœur", a déclaré Gillet, cité dans le communiqué. "Neerpede regorge de jeunes talents et la vision du club et de Peter Verbeke sur leur développement m'a vraiment séduite. Je veux apporter ma contribution en offrant mon expérience à la future génération." "Je suis heureux qu'une personne comme Guillaume ait accepté notre offre afin d'enseigner à notre équipe U23 le métier nécessaire sur le terrain. Son expérience renforcera notre compétitivité et il pourra contribuer à accélérer le développement de nos talents. C'est donc un mariage parfait", a ajouté Peter Verbeke, le CEO du club. (Belga)