Fabio Jakobsen fait coup double dans la 3e étape du Tour de Hongrie

(Belga) Déjà vainqueur jeudi, Fabio Jakobsen a doublé la mise en remportant la 3e étape du Tour de Hongrie (2.1), vendredi, entre Sarospatak et Nyiregyhaza (154 km). Le Néerlandais de Quick-Step Alpha Vinyl a devancé le Français Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) et Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise). Jakobsen en profite pour déposséder Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) de son maillot de leader.

La course était animée par l'échappée de cinq coureurs, Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen-Baloise), l'Italien Alessandro Fancellu (EOLO-Kometa), l'Espagnol Ricardo Alejandro Zurita (Drone Hopper-Androni Giocattoli), l'Américain Keegan Swirbul ( Human Powered Health) et le Roumain Emil Dima (Giotti Victoria-Savini Due). Leur aventure prenait fin à 13 km de la ligne. Le sprint massif voyait une nouvelle fois Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) dicter sa loi. Le Néerlandais, 25 ans, décroche la 33e victoire de sa carrière, la huitième de la saison. Il devançait le Français Rudy Barbier (Israel-Premier Tech) et Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) pour le même podium que jeudi au terme de la deuxième étape. Les bonifications permettent à Jakobsen de s'emparer de la tête du général avec 6 secondes d'avance sur Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise), leader après la 2e étape. Samedi, la 4e étape se disputera sur 177 km autour de Kazincbarcika avec trois côtes répertoriées, une de deuxième et deux de troisième catégorie. Le 43e Tour de Hongrie s'achèvera dimanche à Gyöngyös-Kékesteto. L'Australien Damien Howson (BikeExchange-Jayco) est le tenant du titre. (Belga)