Coupe du monde de mountainbike - Luca Schwarzbauer et Jolanda Neff s'imposent en shorttrack à Nove Mesto

(Belga) L'Allemand Luca Schwarzbauer et la Suissesse Jolanda Neff ont remporté l'épreuve de shorttrack comptant pour la troisième manche de Coupe du monde de mountainbike à Nove Mesto vendredi en Tchéquie.

Dans la catégorie masculine, le champion olympique Tom Pidcock a dû se contenter de la deuxième place, acquise au sprint devant le Suisse Filippo Colombo. Pierre de Froidmont a terminé à la douzième place alors que Jens Schuermans s'est classé dix-septième. Chez les dames, la championne olympique Jolanda Neff effectuait son retour en shorttrack après une absence pour cause de maladie. La Suissesse s'est imposée dans un sprint à sept devant l'Australienne Rebecca McConnell et la Suédoise Jenny Rissveds. Pauline Ferrand-Prévot, leader de la Coupe du monde de shorttrack, a cassé sa chaîne et a dû abandonner. (Belga)