Open de Belgique - Horsfield, Whitnell et Schmid en tête, Thomas Pieters seul Belge à passer le cut

Un trio, avec toujours les Anglais Sam Horsfield et Dale Whitnell, mais avec l'Allemand Matti Schmid au lieu de l'Anglais Callum Shinkwin, trône en tête après le deuxième tour de l'Open de Belgique de golf, tournoi du circuit européen (DP World Tour) doté de 2 millions de dollars joué sur le parcours du Rinkven International Golf Club, vendredi, à Schilde. Thomas Pieters (29e) est le seul Belge à passer le cut, les autres Belges, dont Thomas Detry (105e) et Nicolas Colsaerts (132e), sont éliminés.

Horsfield (cinq birdies, trois bogeys) et Whitnell (trois birdies, deux bogeys) ont tous deux rendu une carte de 69, deux sous le par, alors que Schmid les a rejoints en tête grâce à une carte de -7 comprenant huit birdies et un bogey. Thomas Pieters a rallié le club-house en 70 coups, un sous le par, après deux birdies et un bogey. Il recule de la 26e à la 29e position à 5 coups des leaders. Tous les autres Belges sont éliminés. Guillaume Watremez (+3 vendredi) et Yente Van Doren (-1) se partagent la 98e place avec un total de trois au-dessus du par, quatre coups de trop pour passer le cut. Thomas Detry a connu une mauvaise journée, conclue en quatre au-dessus du par après deux birdies et six bogeys. Il est 105e avec un total de +4. Alan De Bondt (par) et l'amateur Charles Roeland (+6), 26e jeudi, finissent au même niveau. Nicolas Colsaerts a terminé en +5, avec trois birdies, quatre bogeys et deux doubles bogeys. Il se classe 132e, comme Kristof Ulenaers (+7) et l'amateur Louis Theys (+4). Christopher Mivis (+2) pointe au 138e rang. James Meyer de Beco (+5) suit en 142e position, devant Lars Buijs (+6), 145e. Viennent ensuite les amateurs James Skeet (+9), 151e, et Jarno Tollenaire (+16), 155e.