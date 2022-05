Alps Golf Tour - Kevin Hesbois et Giovanni Tadiotto passent le cut au Gösser Open

(Belga) Kevin Hesbois et Giovanni Tadiotto se sont qualifiés pour le dernier tour de l'Open de golf de Gösser (Alps Tour Golf/42.500 euros) en Autriche vendredi.

Hesbois, qui avait besoin d'une carte de maximum 71 coups après sa première journée, a réussi six birdies lors de son deuxième tour et a fini la journée avec une carte de 68 coups. Au total des deux jours, le Malinois porte son score total à cinq en dessous du par et remonte de la 54e à la 26e place du classement. Tadiotto, qui avait terminé la première journée à la 23e place avec une carte de 69 coups, a réussi un deuxième tour de 71 coups. Il chute donc à la 39e place, une place suffisante pour passer le cut. C'est l'Autrichien Lukas Lipold, auteur d'un deuxième tour de 63 coups devant son propre public, qui trône en tête du classement. Avec un score de quatorze sous le par, il compte trois coups de mieux que son compatriote Markus Brier et que l'Américain Clark Dennis. Classement après le 2e tour 1. Lukas Lipold (Aut) 130=67-63 -14; 2. Markus Brier (Aut) 133=67-66, Clark Dennis (USA) 133=67-66; 4. Andrea Saracino (Ita) 134=68-66, Stefano Mazzoli (Ita) 134=67-67; ..... 26. Kevin Hesbois (Bel) 139=71-68; 39. Giovanni Tadiotto (Bel) 140=69-71 (Belga)