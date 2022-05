ATP Rome - Djokovic-Ruud et Zverev-Tsitsipas en demi-finale à Rome

(Belga) Novak Djokovic-Casper Ruud et Alexander Zverev-Stefanos Tsitsipas seront les affiches du tournoi ATP Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 5.415.410 euros, après les quarts de finale disputés vendredi.

Djokovic, N.1 mondial, a pris la mesure du Canadien Félix Auger-Aliassime, 9e mondial et tête de série N.8, avec une victoire en deux sets 7-5, 7-6 (7/1) en fin de session nocturne sur le court central. En demi-finale, le Serbe affrontera le Norvégien Casper Ruud, 10e mondial et tête de série N.5, qui l'a emporté en deux sets 7-6 (9/7), 7-5 contre le Canadien Denis Shapovalov, 16e mondial et tête de série N.13, plus tôt vendredi. Dans l'autre partie de tableau, Alexander Zverev, N.3 mondial et tête de série N.2, a pris la mesure du Chilien Cristian Garin, 45e mondial, en quarts de finale avec une victoire en deux sets 7-5, 6-2. Pour tenter de se qualifier pour la 31e finale de sa carrière, l'Allemand affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.4, s'est lui imposé en deux sets 7-6 (7/5), 6-2 face à l'Italien Jannik Sinner, 13e mondial et tête de série N.10. (Belga)