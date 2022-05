PGA Tour - Phil Mickelson ne participera pas au PGA Championship

(Belga) Le golfeur américain Phil Mickelson ne participera pas la semaine prochaine au PGA Championship, un des quatre majeurs de la saison, dont il est tenant du titre, a annoncé vendredi l'organisation.

Âgé de 51 ans, Mickelson était devenu l'an dernier le vainqueur le plus âgé de cette épreuve en l'emportant sur le parcours de Kiawah Island, décrochant également son 6e titre majeur. Il n'a toutefois pas joué depuis janvier dernier et la publication de commentaires dans lesquels il soutenait le projet de Super Ligue dissidente soutenu par les Saoudiens et dirigé par l'ancien champion australien Greg Norman. La PGA refuse notamment d'accorder des dérogations aux joueurs qui soutiennent ce projet et ont exprimé l'intention de participer au tournoi qu'elle va organiser du 9 au 11 juin à Londres. (Belga)