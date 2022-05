Play-offs NBA: Golden State en finale de conférence, Boston pousse Milwaukee au match 7

Golden State s'est qualifié pour la finale de la conférence Ouest en NBA en battant à domicile Memphis (110-96) vendredi lors du 6e match de leur demi-finale de conférence des play-offs NBA, remportée 4 victoires à 2.

Dans l'autre match de la soirée, Boston, porté par Jayson Tatum (46 points), a égalisé à 3-3 en allant battre chez lui le tenant du titre, Milwaukee (108-95), malgré un grand Giannis Antetokounmpo.

Le 7e et dernier match de la série aura lieu dimanche à Boston pour déterminer l'adversaire de Miami en finale de conférence Est.

Les Golden State Warriors connaîtront également dimanche soir leur adversaire en finale de conférence Ouest, au terme du dernier match de la série opposant Phoenix à Dallas.

Absente des phases finales les deux dernières saisons, l'équipe californienne, sacrée en 2015, 2017 et 2018, n'a plus disputé la finale NBA depuis sa défaite contre Toronto en 2019.

Une fois de plus, elle peut remercier Klay Thompson, revenu sur les parquets en janvier après deux ans et demi d'absence en raison de deux graves blessures. Il a encore marqué 30 points, dont huit paniers à trois points. Son compère Stephen Curry en a inscrit six, pour un total de 29 points.

Les 11 points du MVP (meilleur joueur de la ligue) 2015 et 2016 ont permis de faire basculer la rencontre en faveur des Warriors, encore menés de deux points à moins de sept minutes de la fin et qui avaient été balayés 134-95 au match 5 à Memphis.

Cette fois-ci, les Grizzlies n'ont pas réussi à surmonter l'absence de leur jeune vedette Ja Morant (22 ans), qui souffre d'une contusion osseuse au genou droit.

- Stats records pour Antetokounmpo -

A Milwaukee, Tatum a été le fer de lance des Boston Celtics en réussissant sept des 17 shoots à trois points de son équipe. Il a notamment aligné 11 points de suite dans le quatrième quart-temps, alors que les Bucks étaient revenus de moins 13 à moins 4.

Et les Bucks semblaient capables d'un nouveau come-back, après celui du précédent match quand ils avaient remonté 14 points de retard pour s'imposer finalement, mais Tatum et les Celtics ont cette fois tenu bon.

"Je pense qu'on a mis un peu plus d'intensité dans ce match", a déclaré Tatum. "Notre saison était en jeu. Je le savais et nous le savions. Nous devions donner tout ce que nous avions".

Il a été aidé par Jaylen Brown (22 pts) et Marcus Smart (21 pts).

Boston avait pourtant fort à faire face à la grande forme de la star adverse, Giannis Antetokounmpo (44 pts, 20 rbds), qui a réussi son troisième match à 40 points en quatre parties.

Le "Greek Freak" a par ailleurs été le premier joueur, depuis le légendaire Shaquille O'Neal en 2001, à atteindre la barre des 40 points et 20 rebonds en un match.

Le match décisif se tiendra dimanche à Boston.