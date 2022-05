"Je ne laisserai jamais quelqu'un parler pour moi": Romelu Lukaku tacle son propre agent après sa sortie médiatique (photo)

Federico Pastorello, sorti dans la presse italienne pour faire le point sur la situation personnelle de son client Romelu Lukaku, est en train de passer un mauvais quart d'heure. La faute à cette interview, que Romelu Lukaku n'avait visiblement pas validé et qui met encore un peu d'huile sur le feu, l'agent affirmant notamment qu'il y a bien eu un problème entre le joueur et Chelsea.

Sur Instagram, le Diable Rouge a réagi avec un message qui sonne comme un rappel à l'ordre. "Jamais je ne laisserai quelqu’un parler pour moi… Je ferme ma bouche et je me concentre sur l’aide que je peux apporter à l’équipe pour finir cette saison de la meilleure des manières. Donc si quelqu’un essaie de dire des choses à propos de moi et du club… Ce n’est pas en mon nom", a lancé le Diable Rouges.

L'entraîneur des Blues, Thomas Tuchel, a, lui aussi, réagi. "Il peut parler au nouveau propriétaire sans problème. Il ne veut peut-être pas me parler, ce n'est pas un problème non plus. Nous discutons avec tout le monde et évaluons la situation de chaque joueur, Romelu y compris. Ça ne me perturbe pas et j'espère que ça ne perturbe ni le reste de l'équipe, ni Romelu. Romelu a bien joué récemment, il a marqué et fait tout ce qu'il peut pour garder sa place sur le terrain", a lancé l'Allemand, alors que la FA Cup connaîtra son vainqueur ce soir, au terme d'une belle finale entre Chelsea et Liverpool.