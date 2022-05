DSM officialise la prolongation de contrat de Romain Bardet jusqu'en 2024

(Belga) Romain Bardet portera deux années de plus le maillot de DSM, a officialisé la formation néerlandaise du WorldTour samedi confirmant les propos du coureur français en marge du Giro.

Romain Bardet a signé jusqu'en 2024 au sein d'une équipe qu'il avait rejointe l'an dernier en provenance d'AG2R La Mondiale. Le Français a remporté le Tour des Alpes le mois dernier. L'an dernier, il avait renoué avec la victoire pour la première fois depuis 2018 en s'adjugeant une étape du Tour de Burgos et une autre au Tour d'Espagne. Romain Bardet occupe la 10e place du Tour d'Italie à l'issue de la 7e étape vendredi. "Je suis super heureux de rester dans cette équipe. Cela me semble super naturel de prolonger. J'ai fait de gros progrès ici, c'est vraiment l'environnement qui me convient", a commenté Bardet, 31 ans, dans le communiqué de son équipe. "J'aime la mentalité au sein du groupe, la façon dont on court et la confiance qui règne dans l'équipe". (Belga)