Il est enfin de retour: Eden Hazard pourrait rejouer dès demain

Eden Hazard devrait bien être de la partie, dimanche, lors du duel de Liga entre le Real Madrid et Cadix. Selon la presse espagnole, le Belge sera bien dans la sélection pour disputer ce match, mais devrait être sur le banc au coup d'envoi. 85 jours après son dernier match, Hazard pourrait donc retrouver la confiance.

Selon le journal Gol, Eden Hazard se sent bien et mentalement libéré après s'être fait retirer sa plaque dans la cheville, installée en 2019. Le plan serait de lui donner du temps de jeu contre Cadix et le Betis, avant, éventuellement, de l'inclure dans le groupe pour la finale de la Ligue des Champions, prévue le 28 mai. La sélection du Real Madrid pour le match de demain sera dévoilée ce samedi.