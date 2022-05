Il aurait essayé de la noyer pour abuser d'elle: un joueur colombien accusé de violences sexuelles et de tentative de meurtre

Sebastian Villa fait l'objet de poursuites en Argentine. Son ex-compagne l'accuse de nombreuses violences, notamment sexuelles, mais aussi d'une tentative de meurtre par noyade.

Sebastian Villa, 25 ans, joue dans le club mythique de Boca Juniors, en Argentine. Mais s'il fait parler de lui depuis quelques jours, c'est avant tout en raison d'une plainte déposée par son ex-compagne. Cette dernière a porté plainte pour des faits remontants au 26 juin 2021, lors d'un barbecue. Des accusations de violences sexuelles, de violences conjugales, et même de tentative de meurtre.

Selon le journal La Nacion, tout s'est déroulé en quelques minutes lors de cette petite fête. "Sebastián avait bu plus d'une bouteille de whisky. Il me caressait le visage, quand il est soudainement devenu violent, il m'a serré la mâchoire et la nuque, m'a giflé et m'a dit : "Tu as aimé mes potes?". À ce moment-là, il a franchi une limite qu'il n'avait jamais franchie auparavant en levant la main sur moi, ce qui pour moi était déjà un motif catégorique de rupture. J'ai ressenti de la peur et de la colère face au coup que j'avais reçu", aurait déclaré la victime dans sa déposition, relayée par le média argentin.

Son avocat, Roberto Castillo, a donné davantage de détails. "Elle a subi des abus sexuels, des blessures et un comportement qui pourrait être qualifié de tentative d'homicide, du fait qu'on a essayé de la noyer dans le but de l'agresser sexuellement", rapporte-t-il dans le journal. La justice a été saisie et l'affaire va désormais suivre son cours, tandis que Villa, lui, devrait être de la partie pour son prochain match de championnat.