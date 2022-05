Retour au sommet dix ans après: Thomas De Gendt s'adjuge la 8ème étape du Giro

Dix après sa dernière victoire sur le Giro, Thomas De Gendt (Lotto Soudal) a remporté la 8e étape du Tour d'Italie cycliste (WorldTour) disputée samedi à Naples sur 158 km et favorable aux routiers sprinteurs.

Au départ à Naples, le peloton ne comptabilisait plus que 167 coureurs. Le Britannique Simon Carr (EF Education-EasyPost) était non partant. Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) surprenait en attaquant dès les premiers kilomètres dans les rues napolitaines en attaquant tout seul, rejoint ensuite après vingt kilomètres par vingt autres coureurs dont trois Belges de Lotto Soudal: Thomas De Gendt, Sylvain Moniquet et Harm Vanhoucke.

L'écart n'aura jamais atteint les trois minutes. À un peu plus de 40 km de l'arrivée, De Gendt et Vanhoucke s'isolaient en tête avec l'Espagnol Jorge Arcas (Movistar) et les Italiens Davide Gabburo (Bardiani-CSF) et Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli) qui lâchait quelques kilomètres plus loin. Le quatuor résistait ensuite au retour de Van der Poel et Biniam Girmay (Intermarché-Wanty Gobert) et Thomas De Gendt se montrait le plus rapide au sprint devant Gabburo et Arcas pour remporter le 17e succès de sa carrière, le premier cette saison.

De Gendt, 35 ans, n'avait plus levé les bras sur le Giro depuis dix ans et sa victoire sur la 20e étape du Tour d'Italie 2012 où il avait terminé troisième du général. Au classement général, l'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo) conserve le maillot rose de leader avec 35 secondes d'avance sur l'Allemand Lennard Kamna (Bora-hansgrohe) et 58 secondes sur l'Estonien Rein Taaramae (Intermarché-Wanty Gobert). Dimanche, cette 105e édition du Giro proposera une 9e étape plus vallonnée de 191km entre Isernia et le sommet du Blockhaus, sur une dernière montée de première catégorie de 13,9 km à 8,4 % de moyenne.

Le Tour d'Italie s'achèvera le 29 mai à Vérone.