ATP Rome: Stefanos Tsitsipas premier finaliste après sa victoire contre Alexander Zverev

(Belga) Stefanos Tsitispas est le premier finaliste du tournoi ATP Masters 1000 de Rome, joué sur terre battue et doté de 5.415.410 euros, après sa victoire contre Alexander Zverev en demi-finale samedi.

Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en trois sets 4-6, 6-3, 6-3 face à l'Allemand N.3 mondial et tête de série N.2. La rencontre a duré 2 heures et 30 minutes. À Rome, le joueur grec disputera la 20e finale de sa carrière, la troisième cette saison. Il tentera de remporter le 9e titre de sa carrière, le second cette saison après avoir mis la main sur le Masters 1000 de Monte-Carlo. Son adversaire en finale sera soit le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial, ou le Norvégien Casper Ruud, 10e mondial et tête de série N.5. (Belga)