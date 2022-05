MotoGP - Le numéro 46 de la légende italienne Valentino Rossi retiré

(Belga) Le numéro 46 de la légende italienne de la moto Valentino Rossi, multi-champion du monde en MotoGP et retraité depuis la fin de saison 2021, va être retiré lors d'une cérémonie organisée en marge du Grand Prix d'Italie fin mai, a annoncé samedi le MotoGP.

Le N.46 ne sera plus attribué dans le championnat pour rendre hommage au nonuple champion du monde toutes catégories confondues. "La cérémonie de retrait aura lieu (...) le samedi, juste avant les qualifications. Rossi sera présent pour honorer son héritage et retirer son numéro, après avoir porté le numéro 46 dans le Hall of Fame des légendes du MotoGP pendant 26 saisons de succès", a indiqué l'organisation dans un communiqué. Désormais retraité de la moto, la légende italienne a commencé début avril un nouveau chapitre de sa carrière, en course auto, avec une 17e place pour le début de saison en catégorie GT à Imola, chez lui en Italie. Le "Docteur" se consacre également à son académie formant les pilotes italiens et à son équipe de MotoGP, la VR46, engagée pour la première fois cette saison en MotoGP avec deux motos satellites fournies par Ducati. Avant Rossi, d'autres numéros ont déjà été retirés, comme le numéro 69 de l'Américain Nicky Hayden, décédé en 2017 à l'âge de 35 ans dans un accident de circulation. (Belga)