Mondiaux de squash - Tinne Gilis se qualifie pour le deuxième tour

Tinne Gilis s'est qualifiée pour le deuxième tour des championnats du monde de squash samedi au Caire en Égypte.

La Limbourgeoise, 13e mondiale et tête de série N.23, s'est imposée 3-1 (11-2, 5-11, 11-4, 12-10) face à l'Écossaise Georgia Adderley, 67e mondiale. Au deuxième tour, elle affrontera la Canadienne Hollie Naughton, 17e mondiale et tête de série N.16, qui a battu l'Égyptienne Nardine Garas, 93e mondiale, sur le score de 3-1 (7-11, 11-9, 11-3, 11-1). Nele Gilis, la grande soeur de Tinne, s'était elle qualifiée vendredi pour le deuxième tour après sa victoire 3-1 (9-11, 11-2, 11-3, 11-4) contre la Finlandaise Emilia Soini, 41e mondiale. Au 2e tour, Nele Gilis, 11e mondiale et tête de série N.11, défiera l'Écossaise Lisa Aitken (PSA 32), qui a battu l'Australienne Donna Lobban (PSA 37/N.29) 11-9, 11-1, 11-4. Originaires de Mol, les sœurs Gilis occupent leur meilleur classement en carrière. C'est la sixième fois que Nele Gilis dispute un championnat du monde avec pour meilleur résultat un 3e tour (8es de finale) l'an dernier. Il s'agira d'une quatrième participation pour Tinne Gilis, qui avait aussi atteint le 3e tour en 2020. Il n'y a pas de Belges dans le tableau masculin.