Pro League: Charleroi se redonne le sourire en dominant Malines

En attente d'un succès depuis le 10 avril, Charleroi recevait Malines dans le duel des mal classés dans ces play-offs 2, qui donnent accès à la Conference League. En cas de victoire, les Zèbres avaient l'occasion de s'installer au troisième rang de cette poule.

La rencontre débutait mal pour les locaux. Après 21 minutes, Engvall ouvrait le score pour le KV. Un avantage de courte durée, moins de 15 minutes, avant que Nkuba ne se décide à lancer Charleroi dans la partie. Des Zèbres qui prendront finalement les commandes en début de second acte grâce à une réalisation de Bayo, qui s'offrait même un doublé et le 3-1 à 20 minutes du terme.

Confortablement installé, Charleroi va retomber dans ses travers et concéder un deuxième but des œuvres, une deuxième fois, d'Engvall. Ce succès permet à Charleroi de s'installer au troisième rang, mais ils n'ont plus rien à jouer de plus avant d'aller défier La Gantoise la semaine prochaine.