Qualifications Euro de futsal dames - La Belgique qualifiée pour le deuxième tour

Grâce à sa victoire 6-4 contre Gibraltar, la Belgique a validé sa qualification pour le deuxième tour des qualifications de l'Euro 2023 féminin de futsal, samedi à Gibraltar.

Après une victoire 12-1 contre la Moldavie et un partage 1-1 contre la Slovaquie, les Red Flames Futsal totalisent sept points, soit le même total que les Slovaques, mais terminent à la première place grâce à une meilleure différence de buts (+13 contre +4). Au deuxième tour, les filles de Karim Bachar, également entraîneur de l'équipe masculine, défieront l'Espagne, la Suède et la Finlande, hôte de ce groupe 1 du dernier tour qualificatif. Si elles se qualifient en tant qu'un des deux meilleures deuxièmes des trois groupes, elles seront versées dans une poule qui comprendra la Hongrie et la Tchéquie. Ces matches-là se disputeront entre le 18 et le 23 octobre. Les quatre vainqueurs de groupe de ce second tour accèderont au Final Four en mars 2023. Ce sera la troisième édition de ce championnat d'Europe féminin de futsal. L'Espagne a remporté la première édition en 2019. Le Final Four de la deuxième édition, prévu début juillet en Hongrie, verra l'Ukraine, l'Espagne, le Portugal et la Hongrie se disputer la victoire finale. La Belgique avait échoué au premier tour de qualification de la première édition et au 2e tour de qualification lors de la deuxième édition. (Belga)