Jupiler Pro League - Le Club de Bruges peut fêter son 18e titre dès ce dimanche à l'Antwerp

(Belga) Le Club de Bruges pourrait fêter dimanche (13h30) le 18e titre de champion de Belgique de son histoire, le troisième de rang, sur le terrain de l'Antwerp lors de la 5e journée des Champions' Playoffs de la Jupiler Pro League.

Avant de sabrer le champagne, les 'Blauw & Zwart' devront d'abord faire le travail sur le terrain de l'Antwerp, qui reste sur deux revers contre Anderlecht (0-4 et 2-1) et est déjà assuré de terminer quatrième et dernier. Avec trois points d'avance sur l'Union Saint-Gilloise, le Club sera assuré du sacre s'il s'impose chez les Anversois. Dans le cas contraire, les joueurs d'Alfred Schreuder auront alors les yeux rivés vers le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union (18h30). En cas de partage ou de défaite, Bruges devra espérer que l'Union subisse le même sort à Anderlecht. Les Saint-Gillois, eux, devront rebondir après les deux défaites subies contre Bruges (0-2 et 1-0) et espèreront un coup de pouce de l'Antwerp pour garder une chance de rêver du titre. Si l'Antwerp et l'Union s'imposent, les Saint-Gillois reviendront à égalité des points avec Bruges qui gardera la tête car l'USG a bénéficié d'un arrondi vers le haut lors de la division des points par deux. Les Unionistes devront aussi regarder derrière eux car Anderlecht pourrait encore leur chiper la deuxième place. Assurés de la troisième place après ses deux succès contre l'Antwerp, le RSCA espère poursuivre sur sa lancée et décrocher sa première victoire cette saison contre son voisin bruxellois. Dans les Europe Playoffs, La Gantoise pourra s'assurer de la première place si elle ne s'incline pas à Genk (16h00). Vainqueurs de la Coupe, les Buffalos assureraient alors un ticket européen à l'Antwerp qui ne devrait pas jouer le barrage. Samedi, Charleroi avait décroché sa première victoire dans ces playoffs en battant Malines (3-2). (Belga)