"J'espère qu'un jour, oui": l'énorme aveu du père de Lionel Messi sur la carrière de son fils (vidéo)

Lionel Messi s'est brillament illustré samedi soir dans l'avant-dernier match de la saison de son club contre Montpellier. L'Argentin a inscrit un doublé dans la victoire 0-4 du PSG dans le sud de la France.

Alors que la première année de La Pulga hors du FC Barcelone s'est révélée être très mitigée sur base des prestations décevantes que Messi a livrées, les premières rumeurs sur un éventuel départ commencent à poindre le bout de leur nez.

Habitué à faire des scoops, l'émission El Chiringuito a publié une vidéo du père du génie argentin qui risque de faire jaser. Jorge Messi est filmé à l'aéroport de Barcelone alors qu'il a été reconnu par un groupe de fans. Ces supporters l'interrogent sur la vie de Leo à Paris avant de lui demander s'il y a une possibilité qu'il rejoue pour le Barça. En train de monter dans le taxi, Jorge Messi leur répond "j'espère qu'un jour, oui".

Un aveu de la bouche du numéro 30 du PSG qui risque de faire grincer quelques dents au Parc des Princes.

Le septuple Ballon d'Or possède encore un an de contrat avec le PSG (plus une année suplémentaire en option) et le FC Barcelone n'a pas le premier sous d'un éventuel achat de son ancien joueur. Si retour il doit y avoir (à moins que le monde du foot ne nous surprenne une nouvelle fois), il devrait avoir lieu quand Messi se retrouvera de nouveau libre.

D'ici là, Messi devrait plus que certainement porter la vareuse du PSG pour une deuxième saison.