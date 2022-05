Tour d'Italie: Hindley vainqueur d'un sprint au sommet du Blockhaus

Un sprint a réuni six coureurs au sommet du Blockhaus, où l'Australien Jai Hindley (Bora) a devancé Romain Bardet pour gagner la 9e étape du Giro, à 1665 mètres d'altitude.

L'Espagnol Juan Pedro Lopez (Trek) a préservé son maillot rose de leader pour 12 secondes, devant le Portugais Joao Almeida.

Pour la victoire, Hindley a lancé le sprint de loin et a précédé Bardet et le champion olympique, l'Equatorien Richard Carapaz. L'Espagnol Mikel Landa a pris la quatrième place devant Almeida et le vétéran italien Domenico Pozzovivo (39 ans).

Au classement général, cinq coureurs (Lopez, Almeida, Bardet, Carapaz, Hindley) figurent désormais dans une fourchette de 20 secondes à la veille de la journée de repos à Pescara.

Dans cette étape de 191 kilomètres, l'Italien Diego Rosa a abordé en tête l'approche de l'ascension finale, devant un trio de contre-attaquants (Peters, Dombrowski, Sepulveda), après la chute de l'Erythréen Natnael Tesfatsion qui a fait un tout droit dans la descente précédente, sans conséquence corporelle majeure. Mais l'écart, moins de deux minutes sur le peloton des favoris, a fondu avant même la longue et dure montée du Blockhaus (13,6 km à 8,4 %).

L'Italien Giulio Ciccone et le Britannique Simon Yates ont lâché prise dès les premières pentes. Lopez a perdu contact après un accrochage à 8 kilomètres du sommet mais a sauvé l'essentiel.

Hindley, qui est âgé de 26 ans, a gagné pour la deuxième fois une étape du Giro dont il a pris la deuxième place du classement final en 2020, seulement devancé le dernier jour par le Britannique Tao Geoghegan Hart.