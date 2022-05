BNXT League - Alost se hisse au troisième tour des playoffs transfrontaliers

(Belga) Alost s'est qualifié pour le troisième tour des playoffs transfrontaliers de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket, dimanche après sa victoire 83-67 contre les Néerlandais de Leeuwarden.

Vainqueur 61-78 au match aller aux Pays-Bas, Alost a connu une rencontre plus serrée ce dimanche avant de prendre le large dans le dernier quart-temps remporté 30-15 pour s'imposer 83-67. Shavon Coleman a terminé meilleur marqueur de la rencontre pour les Alostois avec 21 points. Au troisième tour, Alost affrontera le perdant de la demi-finale des playoffs nationaux entre Malines et Louvain. Les Malinois ont pris samedi l'avantage dans la série et mènent désormais 2-1. Le vainqueur affrontera Ostende en finale. Plus tôt dimanche, Anvers et Limburg United avaient aussi validé leur qualification pour le troisième tour des playoffs transfrontaliers. (Belga)