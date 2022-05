Tour d'Italie - Simon Yates souffre du genou et pense à l'abandon

(Belga) Simon Yates (BikeExchange-Jayco) a été le grand perdant de la 9e étape du Tour d'Italie dont l'arrivée était située au sommet du Blockhaus. Le Britannique a perdu près de onze minutes à cause de sa blessure au genou.

Après sa victoire sur le chrono à Budapest lors de la 2e étape, Yates avait marqué des points dans la course au maillot rose. Seulement, le Britannique souffre du genou depuis sa chute dans la 4e étape mardi et a perdu onze minutes dimanche. "J'ai perdu le classement général, c'est comme ça, j'ai tout donné", a déclaré Yates après l'arrivée. "Mon genou m'a causé de nombreux problèmes ce dimanche. Je souffre depuis l'Etna mais j'ai essayé de suivre autant que possible. Ce dimanche, mon genou n'était pas mon seul problème, j'ai aussi souffert de la chaleur." Lors du jour de repos lundi, Yates pourrait confirmer son abandon sur le Giro. "Je ne sais pas encore. Je verrai comment j'aurai récupéré de cette étape", a conclu le Britannique. (Belga)