Serie A - L'Inter Milan s'impose à Cagliari et maintient le suspense pour le titre

(Belga) L'Inter Milan s'est imposé 1-3 à Cagliari lors de la 37e et avant-dernière journée du championnat d'Italie de football dimanche. Deuxièmes avec 80 points, deux de moins que l'AC Milan, les Intéristes peuvent encore rêver du titre avant la dernière journée dimanche prochain.

Dans l'obligation de s'imposer après la victoire de l'AC Milan contre l'Atalanta (2-0), l'Inter ouvrait le score après 25 minutes de jeu via Matteo Darmian. Les Nerazzuri doublaient ensuite la mise peu après le repos via Lautaro Martinez (51e). Cagliari relançait le suspense dans la foulée via Charalampos Lykogiannis (53e) mais Martinez plantait un doublé pour assurer le succès des Milanais en fin de rencontre (85e). Avant la dernière journée prévue dimanche prochain, le suspense reste entier pour le titre de champion d'Italie. Leader avec 82 points, l'AC Milan sera sacré s'il ne perd pas à Sassuolo tandis que l'Inter, 2e avec 80 points, devra espérer une défaite de son éternel rival et battre la Sampdoria. (Belga)