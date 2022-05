La Liga - Alaves relégué en deuxième division

(Belga) Battu 3-1 à Levante, déjà relégué, lors de la 37e journée du championnat d'Espagne de football, Alaves est assuré de jouer en deuxième division la saison prochaine.

Avec 31 points, Alaves, qui glisse à la lanterne rouge derrière Levante, ne peut plus revenir sur Majorque, 17e et premier non-relégable avec 36 points, avant la dernière journée dimanche prochain. Le troisième descendant sera connu le week-end prochain entre Elche (15e, 39 pts), Grenade (16e, 37 pts), Majorque et Cadix (18e, 36 pts) (Belga)