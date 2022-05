Cristiano Ronaldo va-t-il pouvoir rester à Manchester United? Le nouveau coach du club sort du silence: "Il a été très important"

Cristiano Ronaldo aura connu une saison particulière avec Manchester United pour son retour en Premier League. Le Portugais est le meilleur buteur de son équipe, à 37 ans, mais voit ManU terminer hors du top 4 en championnat, qualificatif pour la Ligue des Champions.

Un point d'interrogation persistait sur l'avenir du quintuple Ballon d'Or. Manchester United a engagé un nouvel entraîneur, Erik Ten Hag. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam ne s'était pas encore exprimé sur son souhait de garder ou pas la superstar dans son équipe pour la saison prochaine.

C'est maintenant chose faite. Dans un entretien au journal le Telegraaf, Ten Hag a affirmé qu'il comptait sur le joueur de 37 ans l'année prochaine. "Je veux garder Cristiano à Man United, bien sûr. Il a été très important pour ce club".

"Ronaldo est un géant, à cause de tout ce qu'il a montré jusqu'à présent et à cause de son ambition", a encore ajouté le coach.