Vers une révolution dans notre football: la Pro League pourrait finalement se jouer... à 12 équipes

La Pro League est en train de plancher sur le format de notre Division 1 pour les prochaines saisons. Après avoir retrouvé un format à 18 équipes en raison du covid, la Pro League pourrait à nouveau subir une véritable révolution.

Quel sera donc le format de la Pro League au terme de la saison prochaine ? Logiquement, le retour au format habituel, avec 16 équipes engagées et des play-offs à 6, devait revenir en vigueur dans un an, avec une triple relégation au menu de la prochaine saison. Mais la Pro League discute d'autres options, après avoir reçu un rapport du bureau de consultant Twenty First Group.

Selon ce bureau, la Belgique ferait bien de revoir grandement sa copie. Comment ? En adoptant trois séries de 12 clubs, une en D1A, une en D1B et une en troisième division. En théorie, avec ce format, le coefficient devrait grimper et permettre à la Belgique de réintégrer le top 6 des meilleurs championnats du continent, élément clé pour obtenir des places européennes.

Le plan évoqué serait étalé sur trois saisons: la D1A à 18 équipes en 2023-2024, contre 12 en D2, avant de passer à une D1A à 16 et une D1B à 14 en 2024-2025, et ainsi de suite jusqu'en 2026-2027, où les séries seraient à 12 équipes chacune. Les équipes s'affronteraient en aller-retour avant de jouer des play-offs: les 6 premiers pour le titre, les 6 autres pour le maintien. La clé sera la négociation autour des droits TV, alors que les clubs plus modestes veulent recevoir une plus grande part du gâteau. Notez que les équipes U23 sseraient, elles, incluses en D1B et en 3ème division.

Il faudra obtenir 2/3 des voix pour adopter ce plan à l'avenir.