Les supporters du Paris SG fatalistes à propos de Mbappé, mais pas fâchés

Les supporters du Paris Saint-Germain ne croient plus guère que Kylian Mbappé va rester et sont "absolument anéantis" par son probable départ au Real Madrid, mais n'en veulent pas à la star, "exemplaire" toute la saison.

"Je pense que c'est fini, depuis la soirée des trophées UNFP, où son discours sonnait comme un adieu, je suis absolument anéanti", soupire Jonathan Partula, abonné depuis 15 ans, qui évoque la cérémonie de remise des prix du football français, dimanche à Paris, où Mbappé a annoncé que son choix était "quasiment" arrêté.

"Je n'ai pas été au Parc des princes depuis quelques mois, le climat (la grève des ultras, NDLR) me saoule, j'y vais samedi (pour la dernière journée contre Metz) et s'il annonce qu'il part, ça va m'achever", ajoute cet ingénieur de 39 ans.

Pas de conditionnel en Espagne. Marca, le journal le plus vendu du pays, affiche sur sa une de mardi un grand "Oui" sur le visage souriant du prodige français, précisant que l'accord "est finalisé".

Même message pour le quotidien sportif madrilène As, qui estime toutefois que l'officialisation aura lieu après la finale de la Ligue des champions contre Liverpool, le 28 mai au Stade de France.

Face à ce départ annoncé, Jonathan est "plus catastrophé qu'en colère, il n'y a eu aucun doute sur son implication".

Il ne se sent pas "trahi, ah non, jamais de la vie, ceux qui disent ça le font par dépit. Mbappé a annoncé l'été dernier qu'il allait partir".

- "Je ne peux pas lui en vouloir" -

"Je ne peux pas lui en vouloir vu le niveau auquel il a évolué cette saison, poursuit Jonathan. Je lui en veux seulement un peu de ne l'avoir pas dit plus tôt."

A ce sujet, Rachel, étudiante en Suisse de 25 ans et supportrice du PSG "n'aime pas le fait qu'il entretienne le mystère alors que sa décision est prise depuis deux ans".

Pendant la cérémonie des trophées UNFP, dimanche, où il a été élu meilleur joueur de L1 pour la troisième fois d'affilée, Mbappé "laissait légèrement entendre que son choix n'était pas à 100% fait et ça m'énerve", ajoute cette "twittos", très active sur son compte chelra96.

Mais Rachel n'est "pas en colère parce qu'il part mais à cause de la gestion du dossier, tant par le club que par le joueur".

"Je n'ai jamais cru à une prolongation et de mon humble opinion, je pense qu'il n'a jamais eu l'intention de rester, estime l'étudiante. Et je ne lui en veux pas. Je pense que le club n'a pas de projet cohérent à lui présenter."

"Je n'arrive pas à croire qu'il va partir", lâche Benjamin Muller, supporter du PSG depuis 1994.

"Mais je m'y suis réparé depuis le début de la saison", complète ce responsable du rayon DVD d'une grande surface culturelle à Reims.

- "Sur un malentendu" -

"J'ai un énorme respect pour ce qu'il a fait cette année, si un joueur a été exemplaire, c'est bien lui, et même contre Madrid (en Ligue des champions), il a marqué à l'aller et au retour. Il a été irréprochable, je ne lui en voudrai pas", ajoute Benjamin.

"Mais ce n'est pas la mort du club, on a la chance que le Qatar soit là" pour acheter un successeur, estime "Benji".

Grégory, membre actif du forum Culture PSG sous la signature JTAH, essaie d'y croire encore. "J'ai encore envie de me raccrocher aux branches et me dire que, sur un malentendu, il resterait encore un ou deux."

Ce comptable de 37 ans vivant à Vanves serait "très triste de perdre un joueur capable de faire gagner (son) club à lui tout seul", mais n'éprouve lui non plus "aucune rancœur envers Kylian Mbappé, il a signé 5 ans, il va rester 5 ans. Je ne vois pas comment on peut le détester, il nous a fait gagner la moitié des matches..."

"Greg" est "plutôt colère vis-à-vis des autres joueurs, je préférerais voir Messi et Neymar partir que Mbappé". Il regrette également "qu'il n'y ait probablement même pas d'adieux" à ses supporters au Parc des Princes.

"Je pensais en 2019 déjà qu'il allait partir, on en aura profité trois ans de plus, on aura vécu 30% de sa carrière", conclut Greg avant de soupirer: "Il sera encore plus fort au Real."