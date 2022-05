Le Standard a un nouveau directeur sportif

Fergal Harkin est le nouveau directeur sportif du Standard, a confirmé mardi le club liégeois. L'Irlandais, 45 ans, arrive en provenance de Manchester City où il "se concentrait sur le développement des jeunes joueurs du prestigieux club anglais".



Harkin, qui a connu une carrière de joueur dans le championnat irlandais, est la première recrue du fonds d'investissement américain 777 Partners, nouveau propriétaire du club liégeois depuis plusieurs semaines. L'Irlandais avait rejoint Manchester City en 2009 d'abord en tant que scout avant de devenir manager du département Football Partnerships and Pathways des Cityzens. "Il a alors dirigé une équipe plus large qui se concentrait sur le développement des jeunes joueurs du prestigieux club anglais en leur donnant principalement de l'expérience grâce à des prêts avec d'autres clubs", peut-on lire dans le communiqué. "Fergal va désormais mettre ses compétences au service du Standard", a ajouté le club qui précise que "sa mission principale sera de développer la stratégie footballistique du club, basée à la fois sur la qualité de notre centre de formation et sur un processus de recrutement efficace qui devraient ensemble améliorer le niveau de l'équipe et le développement à long terme du club". "Je suis reconnaissant au City Football Group de m'avoir donné l'opportunité de travailler avec eux ces 13 dernières années", a réagi Harkin, cité par le communiqué. "Je suis fier d'avoir fait partie du groupe et de l'avoir vu voir grandir pendant cette période. Je suis maintenant ravi de commencer ma prochaine aventure et j'ai hâte de relever le défi que le Standard de Liège m'a proposé afin d'atteindre les objectifs fixés par 777 Partners. Je souhaite ramener le club au niveau où il devrait être dans le football belge et donner à nouveau aux supporters de la fierté et de la ferveur !"