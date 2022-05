WTA Strasbourg - Maryna Zanevska renverse Harmony Tan et se hisse en quarts de finale

(Belga) Maryna Zanevska s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de tennis WTA 250 de Strasbourg, joué sur terre battue et doté de 251.750 dollars, mardi en France.

Menée 6-4, 4-2, service à suivre pour son adversaire Zanevska, 65e mondiale, a renversé la situation pour s'imposer en trois sets 4-6, 7-5, 6-1 contre la Française Harmony Tan (WTA 112) En quarts de finale, la numéro 3 belge affrontera la Tchèque Karolina Pliskova, 8e mondiale et tête de série N.1, ou l'Américaine Bernarda Pera, 122e mondiale. Elise Mertens, 33e mondiale et qui fait son retour à la compétition après sa blessure encourue au tournoi d'Istanbul le 20 avril, s'était qualifiée lundi pour le deuxième tour après sa victoire en deux sets 7-5, 6-4 contre la Française Carole Monnet (WTA 249). Plus tôt mardi, Mertens s'est qualifiée pour les demi-finales du double. Associée à la jeune Française Diane Parry, la numéro 1 belge, 26 ans, s'est imposée en deux sets 7-6 (7/5), 6-1 contre la Japonaise Shuko Aoyama et la Taïwannaise Hao Ching Chan qui forment la paire tête de série N.2. Kimberley Zimmermann, associée à la Polonaise Katarzina Piter, s'est qualifiée pour les quarts de finale du doouble après sa victoire au premier tour face à la paire chinoise, tête de série N.3, formée par Xu Yifan (WTA 33 en double) et Yang Zhaoxuan (WTA 26 en double) 6-3, 3-6, 10/7. (Belga)