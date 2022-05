Euro de football U17 - L'Espagne prend la tête dans le groupe de la Belgique

(Belga) L'Espagne a réussi son entrée à l'Euro de football U17 en battant la Turquie 2 à 0 mardi à Ness Ziona, en Israël dans le groupe des Belges.

Grâce à ce succès signé par Dani Rodriguez (41e) et Iker Bravo Solanilla (53e), l'Espagne prend la tête du groupe C devant la Belgique et la Serbie, qui ont partagé l'enjeu 1-1 plus tôt dans la journée. La Turquie ferme la marche. Pour son deuxième match, la Belgique affrontera l'Espagne vendredi (15h30) avant de défier la Turquie le lundi (16h30) pour son troisième et dernier match de poule. Seize nations, réparties en quatre groupes, participent à cet Euro. Les deux premiers de chaque groupe avancent en quarts de finale, où le groupe C croise avec la poule D, qui comprend le Danemark, le Portugal, l'Écosse et la Suède. Demi-finaliste en 2007, 2015 et 2018, la Belgique avait été éliminée en quarts de finale de la dernière édition, en 2019, battue par les Pays-Bas, double tenants du titre. Les éditions 2020 et 2021 ont été annulées par la pandémie de Covid-19. (Belga)