Les Belges à l'étranger - Liverpool s'impose à Southampton, le titre se jouera lors de la dernière journée

(Belga) Vainqueur 1-2 mardi de Southampton, Liverpool, avec Divock origi à partir de la 65e minute, est toujours invaincu en déplacement en 2022. Mais ce succès au St. Mary's Stadium permet surtout aux Reds (89 points, 2e) de revenir à un point de Manchester City alors qu'il ne reste plus qu'un match à jouer. Southampton (40 points) reste 15e.

S'il a fait le forcing dès le coup d'envoi, Liverpool ne s'est pas montré très dangereux. Par contre, Southampton a ouvert la marque par Nathan Redmond dont la frappe à distance a été déviée par James Milner (13e, 1-0). Les Reds se devaient de réagir fermement: en cas de défaite, Manchester City était sacré champion. Liverpool a vu ses actions à la hausse grâce à une frappe du droit de Takumi Minamino (27e, 1-1). Les Liverpuldiens ont insisté et enchaîné les corners avant de tromper Alex McCarthy grâce à une tête réflexe de leur défenseur Joel Matip sur un mauvais renvoi de la défense des Saints (67e, 1-2). Dimanche à 17 heures, City et Liverpool reçoivent respectivement Aston Villa et Wolverhampton. (Belga)