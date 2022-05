"Il veut 50 millions d'euros par an": le président du Barça balance sur les exigences XXL de Kylian Mbappé (vidéo)

Le FC Barcelone s'est bien renseigné auprès de Kylian Mbappé. Le joueur français, qui est de plus en plus proche d'un départ au Real Madrid, n'a jamais reçu d'offre concrète du Barça. Mais le président du club, Joan Laporta, a confirmé avoir discuté avec le joueur et ses représentants.

Invité sur Catalunya Radio, il n'a pas caché les demandes de Kylian Mbappé, qui voit visiblement les choses en grand. "Mbappé veut 50 millions d'euros par an, en net", a ainsi lancé l'homme fort du club catalan. C'est ce qui a refroidi le Barça. "Payer des salaires à 25, 30 ou 40 millions nets, nous ne le ferons plus. Il y a des joueurs sur lesquels on ne se positionnerait même pas si nous avions l'argent pour, parce que ça déséquilibrerait la structure salariale et ça nous ferait augmenter nos dépenses, et ça ne peut plus arriver", a détaillé Laporta.

Seuls trois clubs se sont alignés: le Real Madrid, le PSG et Manchester City, qui a renoncé pour s'offrir Erling Haaland.