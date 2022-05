"Les signes sont très bons": Roberto Martinez donne d'excellentes nouvelles d'Eden Hazard après son opération

Eden Hazard retrouve doucement le sourire. Le Diable Rouge a rejoué une demi-heure, dimanche, contre Cadiz. Solide sur ses jambes et auteur de quelques beaux gestes, il a redonné espoir après s'être fait retirer une plaque installée pour solidifier sa cheville en 2019. En interne, les commentaires sont positifs et l'optimisme est de mise. Roberto Martinez, lui aussi, a eu d'excellents retours.

"Les signes sont très bons pour Eden", a déclaré le sélectionneur belge en conférence de presse. "Cette plaque, c'était quelque chose qui l'inquiétait. Parfois, dans la vie, tu dois écouter ton corps. Il se sent plus libre, il n'a pas eu de réaction. C'était une bonne chose de le revoir sur le terrain, il joue dans une très bonne équipe. Il aura eu deux semaines pour préparer la finale de la Ligue des Champions. Chaque jour est un bonus, espérons qu'il arrive au plus haut niveau possible pour le camp de juin. Nous avons besoin d'un Eden Hazard fit et heureux, parce que nous avons une meilleure équipe avec lui", a-t-il détaillé.

Lui et Thibaut Courtois vont maintenant préparer la finale de la Ligue des Champions. Ils seront ensuite de retour immédiatement en sélection. "Nous n'aurons que 14 jours. Idéalement, Eden et Courtois seront impliqués dans la finale et auront 24h de récupération avant de nous rejoindre le lundi. Nous devons commencer à travailler. Dans d'autres circonstances, nous aurions pu faire autrement, si on préparait un Euro par exemple. Mais nous voulons prolonger leur saison et éviter de les stopper. C'est la seule façon de faire. Nous les avons laissé au repos en mars parce que nous savions que nous allions avoir besoin d'eux en juin", a précisé Roberto Martinez.