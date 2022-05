Le conseil d'administration de l'Excel Mouscron se donne un délai pour éviter la faillite

(Belga) Les dirigeants hurlus, la Ville de Mouscron et l'Intercommunale IEG ont décidé d'unir leurs forces pour sauver le matricule 216.

En proie à de sérieux soucis financiers qui ne lui permettent plus d'assurer le paiement de ses joueurs et de ses fournisseurs depuis plus de deux mois, l'Excel Mouscron est toujours à la recherche d'un repreneur afin de pouvoir évoluer en D2 amateurs ACFF la saison prochaine. Mercredi, un conseil d'administration s'est tenu au Canonnier. Au terme de celui-ci, le club hurlu a fait savoir au travers d'un communiqué que "la direction du club, la Ville de Mouscron et l'Intercommunale IEG ont décidé de mettre leurs forces en commun pour tenter de sauver le matricule 216 de la faillite". Actionnaire majoritaire de l'Excel Mouscron depuis juillet 2020, Gérard Lopez, qui est aussi le président des Girondins de Bordeaux, est prêt à céder son club belge pour un euro symbolique. Mardi, une piste de reprise qui mène à un fonds d'investissement suisse a été dévoilé par un membre de la direction mouscronnoise. Un prochain conseil d'administration aura lieu le 31 mai prochain au Canonnier. (Belga)