Les Belges à l'étranger - Heracles Almelo proche de la descente après une large défaite à l'Exclesior

En demi-finale aller des barrages pour le maintien/la promotion en Eredivisie, le championnat des Pays-Bas de football, l'Excelsior Rotterdam est venu à bout de l'Heracles Almelo, mercredi, sur le large score de 3 à 0.

Après avoir sorti Roda JC (2-2 et 0-2), l'Excelsior, qui a terminé 6e de deuxième division néerlandaise, affrontait Heracles, 16e d'Eredivisie au terme de la phase classique et dispensé de quarts de finale. Avec Siebe Horemans titulaire pendant 90 minutes à l'arrière droit, l'Excelsior l'a emporté 3-0 grâce à Marouan Azarkan (21e), à Thijs Dallinga, meilleur buteur de la Eerste divisie (74e), et à Couhaib Driouech (85e). Bo Geens est resté sur le banc. À Heracles, Lucas Schoofs a joué toute la rencontre et a été averti, Elias Sierra (68e) et Noah Fadiga (76e) sont entrés au jeu. Ismail Azzaoui était absent, blessé. La demi-finale retour aura lieu à Almelo samedi.