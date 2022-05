Un suspense insoutenable: l'Eintracht Francfort remporte l'Europa League aux tirs au but

Le club allemand de l'Eintracht Francfort a remporté la finale de l'Europa League de football en s'imposant 5-4 aux tirs au but aux dépens du club écossais des Glasgow Rangers en finale mercredi soir à Séville, en Espagne. Le score au repos était de 0-0 et de 1-1 après 90 minutes et 120 minutes.

Le Nigérian Joe Aribo a ouvert le score à la 57e minute pour les Rangers (0-1). Le Colombien Rafael Borré a apporté l'égalisation à l'Eintracht à la 69e (1-1). Le 4e tireur des Rangers, Aaron Ramsey a été le seul joueur à manquer son tir au but. Borré a inscrit le 5e tir de Francfort, synonyme de victoire. Grâce à cette victoire, la deuxième dans une Coupe européenne après la Coupe de l'UEFA en 1980, l'Eintracht Francfort se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Il succède au palmarès de l'Europa League au club espagnol de Villarreal qui s'était imposé aussi aux tirs au but (11-10) aux dépens de Manchester United. Le score était aussi de 1-1 après prolongation.